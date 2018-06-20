Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.
Соответствующий указ размещен на сайте Главы государства.
«Назначить Литвина Петра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Армения», - сказано в документе.
Во время войны на Донбассе занимал должность командующего войсками сектора "Д". Его обвиняли в том, что в августе 2014 он оставил своих бойцов под Иловайском, в результате чего украинские силы оказались окружены пророссийскими боевиками. Однако в ходе расследования временной следственной комиссии Верховной Рады эта информация не подтвердилась.
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