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Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Соответствующий указ размещен на сайте Главы государства.

«Назначить Литвина Петра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Армения», - сказано в документе.

Во время войны на Донбассе занимал должность командующего войсками сектора "Д". Его обвиняли в том, что в августе 2014 он оставил своих бойцов под Иловайском, в результате чего украинские силы оказались окружены пророссийскими боевиками. Однако в ходе расследования временной следственной комиссии Верховной Рады эта информация не подтвердилась.
ForUm

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