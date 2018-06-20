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Украина и Израиль на политическом уровне согласовали готовность соглашения о свободной торговле, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Отмечается, что 19 июня в Иерусалиме состоялось 11-е заседание совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэве Элькина.

В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма. По результатам переговоров был подписан протокол 11-го заседания комиссии.

Одним из главных итогов визита Климкина стало согласование с высшим руководством государства Израиль на политическом уровне готовности соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, переговоры по которому длились почти 6 лет.

Напомним, в марте Украина официально завершила активизированные в 2015 году переговоры с Государством Израиль по формированию и подписанию соглашения о зоне свободной торговли.
ForUm

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