В понедельник, 18 июня, обстреляли санитарную машину 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Отмечается, сто в понедельник режим прекращения огня боевики начали нарушать с 16:22 часов дня. «Пять обстрелов со 120-мм и 82-мм минометов, станковых гранатометов СПГ-9, пушки БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утес» продолжались до 20:10», – говорится в сообщении.

Отмечается, что одних только мин по позициям 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» было выпущено более трех десятков. Потери среди личного состава отсутствуют.

«Пренебрегая законами международного военного права, террористы повредили своим огнем санитарную машину медиков бригады», – сказано в сообщении.