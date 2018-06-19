Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия отказала даже в возможности увидеть Олега Сенцова по видеосвязи.

Об этом она сказала сегодня журналистам в Москве, сообщает УНИАН.

«Я сегодня сделала предложение Москальковой - давайте видеосвязь - провести видеоконференцию, чтобы я увидела, что Олег есть, что он жив, что он здоров, как они говорят, и набрал два килограмма веса до того, как он начал голодовку, но никто не согласился. Это очень беспокоит», - сказала Денисова.

Как ранее сообщал ForUm, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран.

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.