Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается усилить ответственность физических и юридических лиц за нарушение законодательства об охране культурного наследия, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия» №8202 проголосовали 228 народных депутатов.

Проектом, в частности, предусматривается:

дополнить объективную сторону преступлений условиями, что ответственность наступает за ущерб не только памятникам, но и только выявленным объектам культурного наследия и их частям;

установить основные принципы процедуры принудительного выкупа объектов культурного наследия, если владельцы своими действиями или бездействием способствуют их уничтожению;

расширить юридическую ответственность за нарушение законодательства об охране культурного наследия, в том числе повысить санкции;

уточнить статью 298 Уголовного кодекса Украины, установив ответственность за доведение объекта культурного наследия к его повреждению или уничтожению.

Соответствующие изменения предлагается внести изменения в Закон Украины «Об охране культурного наследия», Гражданский кодекс, Хозяйственный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс.