Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается усилить ответственность физических и юридических лиц за нарушение законодательства об охране культурного наследия, сообщает информационное управление Аппарата ВР.
За соответствующий проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия» №8202 проголосовали 228 народных депутатов.
Проектом, в частности, предусматривается:
дополнить объективную сторону преступлений условиями, что ответственность наступает за ущерб не только памятникам, но и только выявленным объектам культурного наследия и их частям;
установить основные принципы процедуры принудительного выкупа объектов культурного наследия, если владельцы своими действиями или бездействием способствуют их уничтожению;
расширить юридическую ответственность за нарушение законодательства об охране культурного наследия, в том числе повысить санкции;
уточнить статью 298 Уголовного кодекса Украины, установив ответственность за доведение объекта культурного наследия к его повреждению или уничтожению.
Соответствующие изменения предлагается внести изменения в Закон Украины «Об охране культурного наследия», Гражданский кодекс, Хозяйственный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс.
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