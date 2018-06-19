В среду, 20 июня, жара в Украине продолжается: ожидается + 27 + 34 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Периодические дожди и грозы наиболее вероятные вдоль полосы от западных областей через Винницкую, Черкасскую, Полтавскую к Харьковщине.

На остальной территории – или совсем сухо, или какие-то угрожающие облака с парочкой капель.

В Киеве завтра + 29 + 30 и без существенных осадков. Фронт столицу будет проходить (эта полоса), однако дожди максимум днем ​​локальные, кратковременные.

Немного синоптического будущего: в Киеве в субботу ощутимо похолодает – ожидается +19 градусов.