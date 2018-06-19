также в разделеОбщество
19 июня. Картина дня 11
Более половины украинцев не планируют ехать на отдых в этом году 9
Денисовой не дали увидеть Сенцова по видеосвязи 12
На Харьковщине обезвредили банду, подрывавшую и поджигавшую аптеки 29
Штраф за игнорирование ремней безопасности хотят повысить до 850 гривен 31
В Украине усилят ответственность за повреждение памятников культуры 23
До конца лета по евроколее планируют запустить поезд из Мукачево в Будапешт 44
Геращенко: Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании 31
Капитану «Норда» разрешили выехать в Крым 49
СБУ объявила в розыск сообщницу задержанного в Карпатах бизнесмена «ДНР» 24
Руководитель СИЗО в Николаеве брал взятки талонами на бензин 20
СБУ: Тандит станет волонтером и продолжит заниматься обменом пленных 24
Доверенное лицо Путина оставили под стражей до августа 37
В Кремле заявляют, что Сенцов должен сам попросить о помиловании 39
СЕ: Венгры в Украине гордятся, что не знают украинского 46
В Украине запретили платежную систему из-за сотрудничества с РФ 55
Российские деятели искусства просят Путина помиловать Сенцова 58
Дело о резне со Стерненко передали в Киев 21

В среду, 20 июня, жара в Украине продолжается: ожидается + 27 + 34 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Периодические дожди и грозы наиболее вероятные вдоль полосы от западных областей через Винницкую, Черкасскую, Полтавскую к Харьковщине.

На остальной территории – или совсем сухо, или какие-то угрожающие облака с парочкой капель.

В Киеве завтра + 29 + 30 и без существенных осадков. Фронт столицу будет проходить (эта полоса), однако дожди максимум днем ​​локальные, кратковременные.

Немного синоптического будущего: в Киеве в субботу ощутимо похолодает – ожидается +19 градусов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги