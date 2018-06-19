Верховная Рада запретила размещение рекламы на объектах всемирного наследия ЮНЕСКО. За принятие законопроекта №1553 во втором чтении проголосовали 232 народных депутата, сообщает пресс-служба аппарата парламента.
Согласно документу, «размещение рекламы в буферных зонах объектов всемирного наследия осуществляется на основании разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны культурного наследия».
Также законом запрещена любая деятельность юридических или физических лиц, которая создает угрозу объекту культурного наследия, выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия или нарушает законодательство в сфере охраны культурного наследия.
По состоянию на 2018 год в Украине расположены 16 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
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