Сегодня утром на территории палаточного городка учений «Северная крепость» умер человек, который накануне вечером приехал на учебу.
Как сообщает пресс-служба оперативного командования «Север», предварительный вывод служебного расследования – самоубийство.
Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с ним в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно. Трагедия произошла около 4:15 утра.
По факту трагического события проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.
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