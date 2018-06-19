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Сегодня утром на территории палаточного городка учений «Северная крепость» умер человек, который накануне вечером приехал на учебу.

Как сообщает пресс-служба оперативного командования «Север», предварительный вывод служебного расследования – самоубийство.

Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с ним в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно. Трагедия произошла около 4:15 утра.

По факту трагического события проводится расследование, о результатах которого командование части сообщит дополнительно.
ForUm

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