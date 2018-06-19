Состояние здоровья четверых детей, которые пострадали от взрыва авто в Киеве, оценивается как стабильное. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы Охматдет София Кущ, передает Украинская правда.

«Вчера у мальчика (5-летний Павел, - ред.) была проведена полная реконструкция глаза. Зрение будет – невысокое, но и за него еще предстоит побороться», - сказала она.

«Была сложная операция на правом глазу у мальчика. На левом глазу лучше ситуация», - сказала Кущ, добавив, что сейчас он находится в реанимации. А процесс заживления займет минимум полгода.

«Девочки уже встают. Их перевели в обычную палату. К концу недели еще будут наблюдаться у нас в больнице в динамике», - добавила пресс-секретарь Охматдета.

Как сообщал ForUm, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что четыре ребенка в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. В результате инцидента пострадали мальчик и три девочки.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании владельца авто в Ривненской области. Он оказался участником АТО.

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