Накануне выборов власть пытается устроить передел на рынке СМИ. Об этом пишет в своем блоге политический эксперт Василий Вакаров, анализируя нападки ряда украинских СМИ на Евгения Мураева, владельца NewsOne. Именно поэтому у таких телеканалов как NewsOne, 112, ZIK и других регулярно возникают проблемы.

«Надо сказать, что проблемы у телеканалов NewsOne, 112, ZIK, «Интер» возникают с завидной регулярностью. На самом деле суть большинства претензий заключается в том, что эти каналы стараются давать в эфир разные точки зрения, а не только «единственно правильную», - поясняет Вакаров.

«Например, сотрудникам телеканала ZIK угрожали из-за интервью с экс-замглавы АП Андреем Портновым. В марте серьезные проблемы начались у телеканала ZIK, причем только лишь потому, что радикалам показалось, что они вправе диктовать владельцам, кому можно продавать свои активы, а кому нельзя. Ситуация с телеканалом «Интер» и вовсе вписывается в известную формулу «это было бы смешно, если бы не было так грустно». Обвинения в «пророссийскости» на телеканал посыпались после концерта ко Дню Победы, который, кстати, посмотрели 13 млн. украинцев!», - перечисляет Вакаров самые громкие случаи давления на СМИ.

Очередная попытка передела в сфере СМИ связана с приближением выборов. При этом для того, чтобы «отжать» телеканалы создается легенда, будто их купил Виктор Медведчук.

«Очевидно, что в преддверии выборов власти нужен полный комплект электората - и «свой», и «оппозиционный». А оказать влияние на людей, не разделяющих «политику партии и правительства», проще всего через СМИ, которым эти люди доверяют». - Пишет Василий Вакаров. - «При этом все попытки прибрать телеканалы к рукам неумело маскируются наспех слепленными легендами, что все они якобы куплены Медведчуком».

По мнению Василия Вакаров, «эти легенды легко разбились бы о здравый смысл, но только он нынче в дефиците». Вместе с тем, Вакаров приводит аргументы, почему все эти обвинения являются несостоятельными.

В первую очередь, эксперт обращает внимание, что NewsOne и 112 проводят разную информационную политику.

«Во-первых, невооруженным глазом видно, что у названных телеканалов совершенно разная информационная политика и, соответственно, разные владельцы. Например, в то время как NewsOne в пятницу, 15 июня, уделил предвыборному форуму Юлии Тимошенко три часа, 112 вообще не стал упоминать это событие!

Во-вторых, подчеркивает Вакаров, попытка привязать какое-либо СМИ к Медведчуку используется далеко не в первый раз. В качестве примера эксперт приводит историю с ZIK, когда спустя несколько месяцев выяснилось, что оппозиционный политик и не собирался покупать телеканал.

«В частности, в марте, как уже говорилось выше, так называемые «активисты» пикетировали офис телеканала ZIK, чтобы не дать продать его Виктору Медведчуку. Спустя три месяца оказалось, что владельцы не планировали продавать ZIK, а Медведчук и не собирался его покупать.

Но вот прошло три месяца, и украинцам снова предлагают ту же самую информационную жвачку, совершенно не беспокоясь о том, что этот «вброс» уже далеко не первой свежести!», - возмущается Вакаров.

По мнению политического эксперта, такие телеканалы как NewsOne и 112 нужны власти, которая заинтересована в том, чтобы взять под контроль все информационное пространство Украины.

«В-третьих, очевидно, что несколько «не покорившихся» телеканалов интересны, в первую очередь власти, поскольку не дают в преддверии выборов взять все информационное пространство под свой полный контроль», - аргументирует Василий Вакаров.