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Украина передала генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу список украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях ОРДЛО.

Об этом написал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в Twitter.

Дипломат сообщил, что разговаривал с Валентином Карпюком – братом политзаключенного Николая Карпюка.

«Карпюк один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генсеку ООН», - написал Ельченко.

Он подчеркнул,  что давление на Россию не будет прекращаться.
ForUm

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