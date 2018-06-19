Украина передала генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу список украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях ОРДЛО.

Об этом написал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в Twitter.

Дипломат сообщил, что разговаривал с Валентином Карпюком – братом политзаключенного Николая Карпюка.

«Карпюк один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генсеку ООН», - написал Ельченко.

Он подчеркнул, что давление на Россию не будет прекращаться.