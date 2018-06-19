В Белгород-Днестровском районе мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в егеря, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что правонарушитель на автомобиле вместе со своей женой прибыл в сад. Мужчина имел при себе устройство для отстрела резиновыми пулями, с которым ходил по территории. К ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту, что и стало основанием столкновения, в ходе которого злоумышленник начал стрелять в сторону егеря. Во время стрельбы непроникающее ранение в область грудной клетки получила жена злоумышленника, ранение в руку получил егерь и в ногу сам злоумышленник.

Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние здоровья стабильное.

У злоумышленника, кроме травматического пистолета, изъято охотничье ружье, которым он также пытался воспользоваться.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.