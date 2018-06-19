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Штаб Операции объединенных сил обнародовал фотографии российских военных, находящихся на позициях в районе Новоазовска.

«Фотография сделана 13 июня 2018 года на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов, подтверждением этого является ориентиры: №1 - ветрогенератор; №2 - ветрогенератор; №3 - изгиб полезащитной лесополосы; №4 - изгиб полезащитной лесополосы», - говорится в сообщении.

На данной фотографии изображен комплекс радиоэлектронных средств разведки (две антенны кругового типа советского производства, две солнечные батареи).

«Вероятно, комплекс используется для прослушивания и радиопеленгации радиостанций, работающих в коротковолновом диапазоне частот от 3 до 30 МГц. Также у антенны  находится лицо в военной форме российского образца. Можно, допустить, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный советник инструктор Вооруженных сил Российской Федерации», - заявили в штабе.

Об авторе фотографии: скорее всего, данное лицо не является местным, об этом указывает его возраст (большинство представителей местных «воинов» более пожилого возраста) и его действия – представителей местных «воинов» жестко контролируют относительно фотографий, которые демаскирующих позиции и военную технику, но не допускают к технике РЭБ. Но это лицо на фотографии находится у секретной радиоэлектронной техники и свободно делает фотографии, демаскируя местоположение средства РЭБ.

 

 
ForUm

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