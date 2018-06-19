На встрече министров иностранных дел в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия) глава российского МИДа Сергей Лавров избегал ответа на предложение обменять 23 заключенных в Украине россиян на политзаключенных в РФ украинцев.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью 5 каналу.
«Лавров даже пытался меня потроллить про сколько времени мы потратили на освобождение Надежды Савченко. Спросил, не жалеем ли мы об этом. Я сказал, что совсем нет. Я боролся за украинскую гражданку и не жалею ни секунды. Также я буду бороться за каждого украинского гражданина и привлекать всех своих друзей, а все остальное - потом. Он замолчал и больше ничего не сказал», - рассказал Климкин, передают Українські Новини.
Напомним, в ходе переговоров в «нормандском формате» на уровне глав МИД, которые состоялись в Берлине 11 июня, впервые был предметно поднят вопрос политических заключенных.
По мнению Климкина, Россия может освободить ряд политических заключенных во время Чемпионата мира по футболу, чтобы создать положительный имидж страны.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время