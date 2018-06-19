На встрече министров иностранных дел в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия) глава российского МИДа Сергей Лавров избегал ответа на предложение обменять 23 заключенных в Украине россиян на политзаключенных в РФ украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью 5 каналу.

«Лавров даже пытался меня потроллить про сколько времени мы потратили на освобождение Надежды Савченко. Спросил, не жалеем ли мы об этом. Я сказал, что совсем нет. Я боролся за украинскую гражданку и не жалею ни секунды. Также я буду бороться за каждого украинского гражданина и привлекать всех своих друзей, а все остальное - потом. Он замолчал и больше ничего не сказал», - рассказал Климкин, передают Українські Новини.

Напомним, в ходе переговоров в «нормандском формате» на уровне глав МИД, которые состоялись в Берлине 11 июня, впервые был предметно поднят вопрос политических заключенных.

По мнению Климкина, Россия может освободить ряд политических заключенных во время Чемпионата мира по футболу, чтобы создать положительный имидж страны.