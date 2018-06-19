также в разделеОбщество
Российские деятели искусства просят Путина помиловать Сенцова 1
Дело о резне со Стерненко передали в Киев 12
На улице румынского города приземлился дрон с украинской контрабандой 12
Суд дал фигурантам дела 26 февраля условные сроки 21
Денисова: Договоренности о синхронном посещении Сенцова и Вышинского сорваны 44
Умер Иван Драч 33
Украина передала генсеку ООН список узников Кремля 24
Избиение пограничника: Администрация кафе рассказала свою версию событий 120
Грицак уволил своего советника Тандита 61
Боевик сделал селфи и выдал позиции гибридной армии РФ на Донбассе 327
В Украине запретили книгу российского фантаста 86
Украинские школьники завоевали 6 медалей на Олимпиаде гениев 39
Киевский прокурор в сговоре с сотрудником ГПУ требовали $22,5 тысячи взятки 59
Военные на Донбассе уничтожили боевую машину боевиков 71
18 июня. Картина дня 42
Зависимость от видеоигр признали психическим заболеванием 54
Адвокат Германа назвал вероятного второго задержанного по делу Бабченко 49
Задержанный на Донбассе россиянин Кимаковский снова арестован 64

На встрече министров иностранных дел в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия) глава российского МИДа Сергей Лавров избегал ответа на предложение обменять 23 заключенных в Украине россиян на политзаключенных в РФ украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью 5 каналу.

«Лавров даже пытался меня потроллить про сколько времени мы потратили на освобождение Надежды Савченко. Спросил, не жалеем ли мы об этом. Я сказал, что совсем нет. Я боролся за украинскую гражданку и не жалею ни секунды. Также я буду бороться за каждого украинского гражданина и привлекать всех своих друзей, а все остальное - потом. Он замолчал и больше ничего не сказал», - рассказал Климкин, передают Українські Новини.

Напомним, в ходе переговоров в «нормандском формате» на уровне глав МИД, которые состоялись в Берлине 11 июня, впервые был предметно поднят вопрос политических заключенных.

По мнению Климкина, Россия может освободить ряд политических заключенных во время Чемпионата мира по футболу, чтобы создать положительный имидж страны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

125
Теги