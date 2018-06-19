также в разделеОбщество
Киевский прокурор в сговоре с сотрудником ГПУ требовали $22,5 тысячи взятки 11
18 июня. Картина дня 40
Зависимость от видеоигр признали психическим заболеванием 46
Адвокат Германа назвал вероятного второго задержанного по делу Бабченко 42
Задержанный на Донбассе россиянин Кимаковский снова арестован 47
К концу недели в Украине существенно похолодает 76
Задержан сообщник одесского депутата, пытавшийся дать взятку детективу НАБУ 36
В Украине зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев 15
Денисова и Москалькова договорились о посещениях Сенцова и Вышинского 40
Аваков обещает, что «Стену» на Харьковщине построят к концу года 25
В Киеве и еще нескольких облцентрах за долги отключили UA: Перший 25
Апелляционный суд оставил Германа под арестом 30
Подозреваемый в покушении на Бабченко: РФ планирует полномасштабную атаку 71
Полиция открыла дело из-за избиения журналиста 19
Владельцам «Гавриловских цыплят» снизили размер залога до 5 миллионов 24
В РФ завели новые дела против украинских военных 31
Денисову не пустили к Сущенко 29
Герман: В «списке 47» не было Бабченко, но был сын Авакова 95

За прошедшие сутки, 18 июня, боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз огонь вели из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Активные боевые действия продолжались на Луганщине, где российско-оккупационные войска прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на горловском направлении – в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На донецком направлении вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Не прекращаются боевые действия на мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский, где применение оккупантами минометов подвергали опасности мирное население.

Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки – враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.

В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожена 1 боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов получили ранения.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги