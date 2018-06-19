За прошедшие сутки, 18 июня, боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз огонь вели из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Активные боевые действия продолжались на Луганщине, где российско-оккупационные войска прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на горловском направлении – в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На донецком направлении вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Не прекращаются боевые действия на мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский, где применение оккупантами минометов подвергали опасности мирное население.

Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки – враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.

В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожена 1 боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов получили ранения.