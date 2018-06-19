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В понедельник, 18 июня, днем Луцк накрыл сильный дождь и ветер со шквалами.

Для ликвидации последствий непогоды были оперативно задействованы службы ГосЧС, ЖКХ, «Спецкоммунтранс», сообщил первый заместитель городского головы Григорий Недопад.

«Вся спецтехника работает над ликвидацией завалов, которые повлекла стихия. Работники жилищно-коммунальных предприятий расчищают дворы жилых домов от обломанных непогодой веток, мусора и поваленных деревьев», - написал он в Facebook.

Чиновник сообщил, что стихия повалила ели у ЗАГСа. К счастью, в настоящее время урагана у елок не было людей, и никто не пострадал, добавил он.

При таких условиях транспорт в городе становился.

Советник городского головы Игорь Полищук сообщил, что в результате урагана в городе по предварительным подсчетам вырваны с корнем и повалены около 20 деревьев.
ForUm

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