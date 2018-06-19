Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении в финансировании терроризма совладелице нелегального бизнеса.

По данным пресс-центра ведомства, жительница Донецка вместе с сообщником наладили на оккупированной территории незаконный бизнес по изготовлению военного снаряжения и амуниции. Продукцию злоумышленники поставляли вооруженным формированием боевиков и платили «налоги» в так называемый бюджет террористов. Сырье и комплектующие дельцы получали из РФ через закрытые пункты пропуска.

Злоумышленнице заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, она объявлена в розыск.

В январе текущего года оперативники спецслужбы задержали соучредителя незаконного бизнеса в гостиничном номере одного из туристических комплексов Прикарпатья, куда он приехал на отдых.

Сейчас задержанный пособник террористов находится под стражей. Обвинительный акт в отношении него передан в суд.