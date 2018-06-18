Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко заявил, что «слышал» имя второго задержанного по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он сказал журналистам после заседания Апелляционного суда относительно меры пресечения его подзащитному, передает Радио Свобода.

По словам Солодко, задержанного зовут Тарас Стельмашенко.

В Службе безопасности пока это заявление не комментировали.

Напомним, 15 июня заместитель руководителя Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар сообщил, что ведомство установило еще двух подозреваемых в причастности к организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Имя одного он назвал. По словам Тиводара, это – Вячеслав Пивоварник.

Кроме того, в СБУ сообщили о задержании «гражданина Т.», однако больше информации о личности задержанного не предоставили.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга – Вячеслава Пивоварника.