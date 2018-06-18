также в разделеОбщество
18 июня. Картина дня 18
Зависимость от видеоигр признали психическим заболеванием 22
Задержанный на Донбассе россиянин Кимаковский снова арестован 27
К концу недели в Украине существенно похолодает 49
Задержан сообщник одесского депутата, пытавшийся дать взятку детективу НАБУ 31
В Украине зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев 13
Денисова и Москалькова договорились о посещениях Сенцова и Вышинского 33
Аваков обещает, что «Стену» на Харьковщине построят к концу года 20
В Киеве и еще нескольких облцентрах за долги отключили UA: Перший 22
Апелляционный суд оставил Германа под арестом 27
Подозреваемый в покушении на Бабченко: РФ планирует полномасштабную атаку 60
Полиция открыла дело из-за избиения журналиста 17
Владельцам «Гавриловских цыплят» снизили размер залога до 5 миллионов 24
В РФ завели новые дела против украинских военных 28
Денисову не пустили к Сущенко 27
Герман: В «списке 47» не было Бабченко, но был сын Авакова 92
В СБУ заявили, что не открывали дело против С14 37
Турчинов: РФ может устроить провокации в Азовском море 70

Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко заявил, что «слышал» имя второго задержанного по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он сказал журналистам после заседания Апелляционного суда относительно меры пресечения его подзащитному, передает Радио Свобода.

По словам Солодко, задержанного зовут Тарас Стельмашенко.

В Службе безопасности пока это заявление не комментировали.

Напомним, 15 июня заместитель руководителя Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар сообщил, что ведомство установило еще двух подозреваемых в причастности к организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Имя одного он назвал. По словам Тиводара, это – Вячеслав Пивоварник.

Кроме того, в СБУ сообщили о задержании «гражданина Т.», однако больше информации о личности задержанного не предоставили.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога. 

Разведка отрицает сотрудничество с Германом.

Герман обвинил в заказе этого преступления своего очень близкого друга –  Вячеслава Пивоварника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги