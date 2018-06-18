Последние заявления чиновников свидетельствую о том, что Украина ни при каких условиях не будет разрывать сотрудничество с МВФ, а значит, Киев выполнит свои обязательства перед ростовщиком любой ценой, даже если они носят явно антиукраинский и антисоциальный характер. К чему готовиться украинцам, пояснил в своем блоге лидер «Украинского выбора — права народа» Виктор Медведчук.

«Ради получения очередного транша МВФ украинская власть уже приняла противоречащий интересам Украины закон «О Высшем антикоррупционном суде» (тем самым закрепив внешнее управление на законодательном уровне), а в самом ближайшем будущем планирует ужесточить и без того беспрецедентно жесткий режим экономии», — считает политик.

Пространно объясняя, что для получения транша необходимо пересмотреть газовые тарифы и привести их в соответствие с рыночными ценами, евроинтеграторы готовят украинцев к очередной «реформе», считает лидер «Украинского выбора — Права народа».

«Но при этом стараются обойти вниманием тот факт, что МВФ выдвигает жесткое требование сохранения сбалансированного бюджета. Такое требование, по сути, означает, что о повышении зарплат и социальных выплат, равно как и увеличении государственных затрат на субсидии для населения (а ведь при подорожании голубого топлива гражданам понадобится больше денег на коммуналку и, соответственно, появится запрос на повышение субсидий) украинцам придется забыть», — прогнозирует политик.

Планы по приватизации Кабмин проваливает, экономика стагнирует, а значит, увеличения налоговых платежей или других дополнительных поступлений ждать неоткуда, констатирует лидер «Украинского выбора».

«В итоге, единственный для власти выход (чтобы выполнить требования МВФ) — снова запустить руку в карманы обедневших после еврореформ граждан. В данном случае — повысить тарифы и одновременно лишить госпомощи хотя бы часть тех, кто ее сейчас получает. А сам газовый тариф в случае его повышения до рыночного уровня превысит 11 тыс. грн за тысячу кубометров», — пояснил лидер «Украинского выбора».

Действие новых правил получения субсидий приведет к масштабным проверкам ее получателей субсидий, обратил внимание политик, а многим гражданам придется повторно доказывать, что коммунальные платежи для них непосильны.

«Став заложником МВФ и его кредитов, украинская власть весь груз по обслуживанию баснословных долгов и выполнению новых прихотей ростовщика взвалила на плечи народа. Продолжение этого обременительного для Украины «сотрудничества» лишь усугубляет и проблемы страны, и плачевное финансовое положение ее граждан. Но прозападная команда руководителей даже не рассматривает вопрос о подготовке стратегии управления страной вне программ МВФ. Вместо того чтобы запустить экономику, восстановить промышленность, возобновить экспорт в Россию, они лишь накапливают долги, обрекая украинцев на десятилетия жизни в нищете и долговой кабале», — считает Медведчук.