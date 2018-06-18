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Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что взять и вернуть Донбасс в том статусе, который он имел, просто так не получится. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

«Я приведу цитату Гончара, хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: «Чтобы Украина развивалась спокойно и богато, мы должны отрезать от нее раковую опухоль – Донбасс». К чему я это все говорю? Если кому-то придет в голову вернуть части, которые уже фактически отделились, - это будет неэффективно. Следует применить другие возможности, мировой опыт», - сказал Кравчук.

Он добавил, что попытка вернуть оккупированную часть может привести к очередному конфликту.

«Если мы попытаемся ее вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной – они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно», - подытожил Кравчук.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует проведение полицейской операции для деоккупации Донбасса без привлечения военных в ближайшее время.
ForUm

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