также в разделеОбщество
Денисову не пустили к Сущенко 6
Герман: В «списке 47» не было Бабченко, но был сын Авакова 12
В СБУ заявили, что не открывали дело против С14 13
Турчинов: РФ может устроить провокации в Азовском море 27
СБУ открыла дело против С14 из-за задержания Лусварги 40
Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды 35
Подполковника ВСУ задержали за вымогательство 36
Работа КПВВ «Майорское» возобновлена 18
Следующим местом проведения гей-парада может стать Кривой Рог 128
Госдеп США обвинил РФ в запугивании наблюдателей ОБСЕ 33
РФ отозвала из Украины своего дипломата 146
Денисову не пустили к Карпюку 53
Мэра Доброполья объявили в розыск 53
Адвокат: Сотрудники СИЗО ежедневно унижают Балуха 48
На Донбассе военные принудили к посадке легкомоторный самолет 70
Работа КПВВ «Майорское» временно прекращена 99
15 июня. Картина дня 50
Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора 21

В оккупированном Крыму российские силовики провели обыск и задержали жителя Старого Крыма Сейтумера Юнусова и его дочь. Об этом сообщается на странице объединения «Крымская солидарность» в Facebook.

«Обыск в г. Старый Крым, ул. Абрикосовая, 38. Приехал ОМОН в 6:40 утра к Сейтумерову Юнусу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дома вместе с ним находились жена и дети. «После окончания обыска дочь Юнус Агъа увезли в Симферополь, отец поехал вместе с ней», – подчеркнули в организации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги