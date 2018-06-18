В оккупированном Крыму российские силовики провели обыск и задержали жителя Старого Крыма Сейтумера Юнусова и его дочь. Об этом сообщается на странице объединения «Крымская солидарность» в Facebook.

«Обыск в г. Старый Крым, ул. Абрикосовая, 38. Приехал ОМОН в 6:40 утра к Сейтумерову Юнусу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дома вместе с ним находились жена и дети. «После окончания обыска дочь Юнус Агъа увезли в Симферополь, отец поехал вместе с ней», – подчеркнули в организации.