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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 9 по 16 июня выросли на 3,7%, или на 374 миллионов кубометров, до 10,406 миллиарда кубометров с 10,032 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», сообщает УНИАН.

По данным компании, 16 июня в хранилища было закачано 53,84 миллиона кубометров газа.

Отмечается, что на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 33%.

Напомним, с 9 апреля началась закачка газа в украинские подземные газовые хранилища.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м газа.
ForUm

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