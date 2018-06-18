Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 9 по 16 июня выросли на 3,7%, или на 374 миллионов кубометров, до 10,406 миллиарда кубометров с 10,032 миллиарда кубометров.



Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз», сообщает УНИАН.

По данным компании, 16 июня в хранилища было закачано 53,84 миллиона кубометров газа.

Отмечается, что на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 33%.

Напомним, с 9 апреля началась закачка газа в украинские подземные газовые хранилища.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м газа.