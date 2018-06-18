Вчера, 17 июня, в Голосеевском районе столицы на Московской площади, 3 произошел пожар в здании центрального автовокзала, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве в 3:25.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, на 2-м этаже 3-этажного здания центрального автовокзала в стене коридора, в месте групповой прокладки электрокабелей, возник пожар с последующим распространением огня на служебное помещение.

Из-за высокого напряжения в электрокабелях (380 вольт) спасатели не могли приступить к тушению пожара. По приезду представителей «Киевэнерго», электроснабжение было отключено и пожарные сразу же начали ликвидировать возгорание.

В 5:16 пожар на площади 15 кв. м был локализован, а в 05:18 ликвидирован.

В результате пожара сгорела и повреждена мебель, служебная документация и оргтехника в служебном помещении.

На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. К счастью, погибших и травмированных нет.