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ФК «Шахтер» подписал контракт с нападающим Жуниором Мораесом, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года. Форвард переходит в клуб на правах свободного агента.

 Алуисио Шавес Рибейро Мораес Жуниор родился 4 апреля 1987 года в Сантусе (Бразилия). Рост: 176 см.
 
Воспитанник «Сантоса» начал профессиональную карьеру в родном клубе, с которым в 2007 году выиграл Лигу Паулиста. Выступал также за «Понте-Прету» и «Санту-Андре» (оба – Бразилия), «Глорию» (Румыния), ЦСКА (Болгария), «Металлург» (Донецк), «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай), «Динамо» (Киев). 
 
В чемпионате Украины провел 117 матчей, забил 57 мячей.
ForUm

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