17 июня в столице Украины прошел «Марш равенства» Киевпрайд-2018. Во главе колоны шли Сергей Лещенко, Светлана Залищук и другие депутаты Верховной Рады вместе с депутатом Европейского парламента Ребеккой Хармс. В мероприятии приняли участие и несколько десятков криворожан. Об этом редакции информационного портала «Первый Криворожский» сообщил Борис, лидер движения ЛГБТ в Кривом Роге.

Народный депутат Константин Усов поддержал участников движения ЛГБТ и выступил с инициативой проведения в Кривом Роге гей-парада. Об этом он официально заявил на странице в «Фейсбуке», сообщает «Багнет».

Нардеп написал: «Европа - это, прежде всего, толерантность. Поэтому я поздравляю «Марш равенства» КиевПрайд-2018! С нами Ребекка Хармс и евродепутаты! Горжусь большой делегацией из Кривого Рога! Европейский Кривой Рог - это тоже толерантный город. Поэтому мы обязательно проведем прайд в Кривбассе».

В «Марше равенства», который сегодня прошел в Киеве, приняли участие несколько сот представителей ЛГБТ-организаций. Их охраняли более пяти тысяч полицейских.

Во время проведения марша в столице были перекрыты центральные улицы и три станции метро, однако столкновений с противниками сексуальных меньшинств избежать не удалось. Полицией задержаны 57 представителей праворадикальных организаций.