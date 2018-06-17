Станции Киевского метрополитена «Театральная», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец Спорта» открыты на вход и выход для пассажиров, сообщает пресс-служба подземки.

«Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

В метрополитене также напомнили, что сегодня работа подземки продлена на 1 час.

Напомним, сегодня из-за проведения «Марша равенства» с 6 утра станции метро «Театральная», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец Спорта» были закрыты на вход на выход.

«Марш равенства» начался в центре Киева в 10:00. Около 11:00 акция завершилась.