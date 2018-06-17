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Большинство из 57 участников столкновений с полицейскими в центре Киева уже отпущены из отделений. Об этом заявил начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко на брифинге, сообщает 112 Украина.

«Большинство уже отпущены. Остается небольшая часть, действиям которых будет дана юридическая оценка», - сообщил он.

Крищенко отметил, что националисты около 06:00 перекрыли маршрут движения «Марша равенства», полиция попыталась их оттеснить. Они были доставлены в Шевченковское районное управление полиции.

На большинство задержанных составлены админпротоколы.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев назвал провокацией информацию о том, что участники националистической организации заблокировали дорогу возле Шевченковского районного управления полиции. По его словам, под отделение пришли родственники.

«Кто-то запостил, мы не комментируем такие глупости. Не без того, что друзья или родственники задержанных спокойно, в человеческих условиях, пришли в полицию спросить, что случилось с их родственниками. Их опросили, идентифицировали и отпустили», - заявил Князев.

Напомним, в центре Киева в 10:00 начался «Марш равенства». Около 11:00 акция завершилась.

Перед его началом сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению марша.

Участники организации С14 заблокировали несколько дорог на Лукьяновке в Киеве с требованием освободить задержанных.
ForUm

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