«Марша равенства» в Киеве прошел спокойно, от его участников какой-либо информации о пострадавших не поступало. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает 112 Украина.

Он подчеркнул, что никто из участников не сообщал о нарушениях и не обращался за помощью.

«Все прошло спокойно, от участников «Марша равенства» на эту минуту какой-либо информации о пострадавших не поступало», - заявил Крищенко.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что полиция насчитала 3,5 тыс. участников

«По нашей информации, в марше приняли участие 3,5 тыс. лиц. Обеспечили порядок 2,5 тыс. полицейских непосредственно при проведении этого марша. Остальные полицейские, нацгвардейцы обеспечивали порядок во всех других районах Киева. Вообще было 5 тыс. правоохранителей», - заявил Яровой.

Напомним, в центре Киева в 10:00 начался «Марш равенства». Около 11:00 акция завершилась.

Перед его началом сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению марша.