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Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность действиями Российской Федерации относительно нарушении режима зоны безопасности приднестровского конфликта, в частности несанкционированным перемещением 14 июня военной техники и вооружения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова в сопровождении «правоохранительных органов» непризнанного образования, сообщает пресс-служба МИД.

«Невыполнение российской стороной взятых на себя обязательств подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении», – говорится в сообщении.

В этом контексте МИД отмечает, что Украина последовательно поддерживает позицию правительства Республики Молдова о необходимости полного и безусловного вывода российских войск с территории страны, в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года.

Напомним, ранее премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявил о возможности проведения переговоров с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.

В свою очередь специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский подчеркивает, что Украина готова предоставить территорию для вывода российских войск из Приднестровья, но Российская Федерация не демонстрирует готовности их выводить. 
ForUm

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