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Вчера, 16 июня, около 23:15 в Киеве под мостом возле ТРЦ Ocean Plaza на улице Гринченко поезд насмерть сбил двух человек.

По предварительной информации сбили мужчину и женщину. Они перебегали дорогу прямо перед поездом, сообщает Информатор 

Поезд направлялся по маршруту Хмельницкий — Лисичанск. Машинистр рассказывает, что было очень темно, он не заметил пешеходов. В последний момент он резко затормозил, но избежать аварии не получилось. Охранник сообщил, что на этом участке часто случаются подобные аварии, и довольно часто с летальным исходом.

Смерть констатировали на месте сотрудники скорой помощи. Возраст погибших около 30 лет.

 
ForUm

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