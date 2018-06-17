также в разделеОбщество
Следующим местом проведения гей-парада может стать Кривой Рог
Госдеп США обвинил РФ в запугивании наблюдателей ОБСЕ 8
Денисову не пустили к Карпюку 50
Мэра Доброполья объявили в розыск 51
Адвокат: Сотрудники СИЗО ежедневно унижают Балуха 46
На Донбассе военные принудили к посадке легкомоторный самолет 64
Работа КПВВ «Майорское» временно прекращена 96
15 июня. Картина дня 49
Иллинойс объявил 2018-й годом памяти жертв Голодомора 21
На выходных обещают жару и ливни 40
Ко Дню Конституции назначили 7 дополнительных поездов 37
Суд начал рассматривать дело кибератак вируса Petya 68
Пособнику подозреваемого в организации убийства Бабченко сообщили о подозрении 56
Силы ООС задержали боевика «ДНР» с арсеналом оружия 47
Суд продлил на два месяца арест Балуху 40
Дело Бабченко: СБУ сообщила о задержании еще одного фигуранта 59
В РФ заявили, что голодающий Сенцов поправился на 2 кило 68
В РФ будут судить украинца, якобы причастного к «Правому сектору» 67

Третий секретарь генерального консульства РФ в Одессе Андрей Малакей был отозван из Украины после того, как в его ручной клади при посадке на рейс Одесса-Минск был обнаружен предмет похожий на сюрикен - метательное оружие японских ниндзя, сообщает Цензор.НЕТ.

1 июня 2018 года во время прохождения багажного контроля российским дипломатом Малакеем в международном аэропорту "Одесса" возникло подозрение о нахождении в его портфеле запрещенных предметов. По итогам санкционированного дипломатом обыска был обнаружен похожий на сюрикен предмет.

В связи с находкой, российский дипломат был снят с рейса и покинул территорию аэропорта.

Отметим, что транспортировка дипломатами холодного оружия в ручной клади нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и требования ИКАО по авиабезопасности.

В связи с инцидентом украинская сторона направила ноту в РФ, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из страны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги