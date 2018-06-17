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Противники антикоррупционного суда разработали сценарий отмены закона в случае его принятия. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил Президент Петр Порошенко, сообщает 112 Украина.

«Он заключался в том, что сразу после принятия закона группа народных депутатов – а их наберется больше 45 – обратится в Конституционный суд, и Конституционный суд отменит закон об антикоррупционном суде. И тогда Украина окажется в очень опасной ситуации», – сказал он.

По словам Президента, этот сценарий был разрушен совместными усилиями с Верховной Радой.

Порошенко отметил, что нардепы могут обратиться в Конституционный суд.

«Я лично, в том числе как юрист, никаких нарушений Конституции при принятии нового закона там не вижу», – заявил Президент.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

 
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