Ночью 17 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Одесской области обесточены 30 населенных пунктов, Кировоградской - 11, Николаевской - 8, Черкасской - 4 и Сумской - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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