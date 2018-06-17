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За прошедшие сутки, 16 июня, боевые действия в районе проведения операции Объединенных сил продолжались на отдельных направлениях, сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.

На луганщине отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на дебальцевском направлении.

На горловском и донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником с использованием стрелкового оружия в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое Авдеевка и Марьинка.

Сложной ситуация остается на мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино. Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался занять наши передовые позиции. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижение врага, ни клочка украинской земли не потеряно.

Во время боевых действий за прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых безотлагательно эвакуировали в госпиталь.

За текущие сутки, 17 июня, потерь нет.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.
ForUm

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