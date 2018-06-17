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Вчера, 16 июня, в центре Москвы водитель такси не справился с управлением и въехал в толпу пешеходов на тротуаре, среди пострадавших есть гражданин Украины, сообщает ТАСС.

«Предварительная причина ДТП - не справился с управлением. Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка», - сообщили в ГУ МВД по Москве. Обстоятельства и причины аварии, а также состояние пострадавших устанавливаются.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили о восьми пострадавших. Все пострадавшие госпитализирированы в больницы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи. Источник в экстренных службах сообщил, что после ДТП в медицинские учреждения доставлены трое иностранцев и две россиянки.

«Два гражданина Мексики, один - Украины и две гражданки России госпитализированы в ДТП на улице Ильинка», - сказал собеседник агентства. По данным Центра организации дорожного движения, наехавший на пешеходов таксист является гражданином Киргизии.
 
ForUm

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