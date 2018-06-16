Сегодня, 16 июня, около 13:40 под Торецком в результате обстрела боевиков ранена женщина, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома.
Пострадавшая жительница села Пивденное 1969 года рождения госпитализирована с осколочными ранениями грудной клетки и бедра доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Полные обстоятельства происшествия выясняются.
Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
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