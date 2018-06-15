11 июня 2018 в Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области поступило уголовное производство по обвинению гражданина Н. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361-1 УК Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) по фактам масштабных кибератак вируса «Petya» (NotPetya). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно обвинительному акту, указанное лицо является гражданином Украины, уроженцем Российской Федерации, проживающим в Никополе.
Подготовительное судебное заседание было назначено на 15 июня 2018 года.
На назначенную дату обвиняемый не явился. На электронный адрес суда поступило его заявление о невозможности прибыть в судебное заседание, в связи с чем просил суд перенести слушания на другую дату.
По делу объявлен перерыв до 27 июня в 12:30.
Напомним, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, которую распространяет вирус Petya.A.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет доказательства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией.
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