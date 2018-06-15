В Одессе на детской площадке мужчина насмерть забил бездомного, сообщил советник главы полиции области Руслан Форостяк.

«Случай в Старобазарном сквере, где погиб бездомный, в народе – бомж, действительно дикий и не соответствует никаким цивилизованным нормам этики и морали, и действительно, к сожалению, правда. Отец одного из детей забил насмерть бомжа на глазах своей семьи, жены и других детей в результате конфликта возле детской площадки», - написал он в Facebook.

Юридически человек умер от умышленных тяжких телесных повреждений, квалифицируется как ч. 2 ст. 121 УК Украины (от 7 до 10 лет).

Личность злоумышленника установлена, он объявлен в розыск.