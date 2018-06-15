также в разделеОбщество
Суд продлил на два месяца арест Балуху 10
Дело Бабченко: СБУ сообщила о задержании еще одного фигуранта 19
В РФ заявили, что голодающий Сенцов поправился на 2 кило 48
В РФ будут судить украинца, якобы причастного к «Правому сектору» 23
Журналисты: Губернатору Харьковщины «накачивают» рейтинг джинсой 37
Балуху стало плохо на суде, ему вызвали скорую 16
Портал «Горящие туры» разрешил отелям регистрироваться на сайте 16
Омбудсмен: Переговоры по Сенцову сдвинулись с мертвой точки 77
Суд по делу Бузины перенесли на август, его мать возмущается 31
Полиция освободила в Одесской области 30 «рабов» 41
В РФ заявили, что Денисова находится на Ямале незаконно 197
Денисову не пускают к Сенцову 68
«Время на исходе»: Стивен Кинг призвал освободить Сенцова 43
ГПУ приостановила следствие по двум фигурантам дела о «черной бухгалтерии» ПР 56
Глава Concorde Capital :Медицинский рынок перспективный, там точно стоит ожидать сделки 28
Аваков сообщил о задержании владельца взорвавшегося в Киеве авто 79
Омбудсмен выехала в город, где удерживают Сенцова 47
14 июня. Картина дня 31

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что поручил освятить место выступления группы «Хамерман уничтожает вирусы» во дворе Дворца Потоцких.

«После вчерашнего выступления во дворце Потоцкого поручил Гайдару освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко,  гарантировали соблюдение моральных норм и христианских ценностей! Мы, конечно, за проведение мероприятий, но не таких! Посоветуйте, как действовать в таких обстоятельствах, учитывая обвинения в политическом преследовании организаторов», - написал он в Facebook.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги