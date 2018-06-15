Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что поручил освятить место выступления группы «Хамерман уничтожает вирусы» во дворе Дворца Потоцких.
«После вчерашнего выступления во дворце Потоцкого поручил Гайдару освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение моральных норм и христианских ценностей! Мы, конечно, за проведение мероприятий, но не таких! Посоветуйте, как действовать в таких обстоятельствах, учитывая обвинения в политическом преследовании организаторов», - написал он в Facebook.
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