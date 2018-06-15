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Президент Петр Порошенко в конце лета проведет совещание с руководителями дипломатических представительств Украины за рубежом, на котором будет обсуждаться дальнейшее развитие дипслужбы и вектор движения нашей страны. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Обсуждению этого вопроса (нового закона «О дипломатической службе», - ред.) и наших приоритетов на международной арене я планирую посвятить совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которое состоится в этом году в необычное время – в конце августа», - сообщил Порошенко в Министерстве иностранных дел во время подписания закона.

«Надо подготовиться, обсудить и определить четко задачи, которые стоят перед дипломатической службой в этот самый период для существования нашего государства. Речь идет не только о защите Украины – это обязательно. Речь идет о развитии и направлении движения нашего государства», - отметил Порошенко.

Сегодняшнюю встречу со служащими МИД Президент назвал «преамбулой к тому совещанию».  

 
ForUm

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