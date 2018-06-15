Президент Петр Порошенко во время торжественного мероприятия в Министерстве иностранных дел подписал закон «О дипломатической службе». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что новый закон «делает дипломатическую службу передовой эффективной и еще, главное, вооруженной, защищенной и европейской».

«Мы ценим украинского дипломата-профессионала, а не дипломата-бюрократа», - также отметил Порошенко.

По его словам, дипломаты мечтали и в 2008, и в 2009, и в 2010 годах о новом законе, который предоставляет соответствующие права украинскому дипломату, который делегирует полномочия украинского дипломата, а также предоставляет необходимую защиту и решает многие социальные вопросы. «Потому что государство должно относиться к дипломату так, как относится к воину», - подчеркнул Президент.

По его словам, старая редакция закона была принята еще в 2001 году, она совершенно не соответствует современным реалиям, сдерживает возможности дипломатической службы, снижает эффективность. «И вот через 17 лет мы с вами добились победы. Нашей общей. Это не только победа Президента, не только победа министра, не только победа всей дипломатической службы. Это победа всей Украины», - заявил Порошенко.