Правоохранители освободили в Овидиопольском районе Одесской области около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов.
Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев.
«Среди них и беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу», - написал он в Twitter.
Додам,що сьогодні поліцейські підрозділу Крим реалізували оперативну інформацію і в Овідіопольскому районі Одеської області звільнили близько 30 осіб,яких проти волі утримували та експлуатували як рабів. Серед них і вагітна на 8-му місяці жінка. Її жодного разу не показали лікарю https://t.co/Pixir0nBZF— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 15 июня 2018 г.
По данным полиции, на данный момент задержаны 3 человека.
Правоохоронці Одещини визволили з рабства майже 30 людей— МВС України (@MVS_UA) 15 июня 2018 г.
Наразі затримано трьох підозрюваних осіб, проводяться необхідні слідчі дії 👉https://t.co/j3Zmc49T1e#новини pic.twitter.com/59bTCcqYGX
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