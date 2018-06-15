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Правоохранители освободили в Овидиопольском районе Одесской области около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов.

Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

«Среди них и беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу», - написал он в Twitter.

 


 

 

По данным полиции, на данный момент задержаны 3 человека.

 


 

 
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