На время праздничных выходных по случаю Дня Конституции «Укрзализныця» назначила 7 дополнительных поездов. Также назначены дополнительные рейсы для графиковых поездов, сообщает пресс-служба компании.

В течение выходных дней – 28 июня-1 июля – будет осуществлено более 44 дополнительных рейсов.

1. Поезд №191/192 Киев - Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46.

2. Поезд №197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 25 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

3. Поезд №177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 6:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

4. Поезд № 162/161 Николаев - Киев осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14.

5. Поезд № 179 Киев - Днипро отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днипро в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28.

6. Поезд № 780/779 Винница – Сумы будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы – в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

7. Поезд №168 Львов - Одесса осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.