Известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

«Сегодня первый день чемпионата мира ФИФА и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и американскому PEN America с призывом освободить украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Время на исходе, он может умереть за свои взгляды», - написал он в Twitter 14 июня.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5