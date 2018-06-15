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Запорожские полицейские задержали женщину за продажу собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с отделом ювенальной превенции Управления превентивной деятельности полиции Запорожской области получили информацию о том, что местная жительница намерена продать своего несовершеннолетнего сына.

Было открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения досудебного расследования полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась жительница Запорожья 1969 года. Семья состоит на учете службы по делам детей Александровского района города. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Установлено, что фигурантка предложила гражданке купить у нее ее несовершеннолетнего сына, 2003 года рождения. Злоумышленница хотела за него 50 тысяч гривен.

14 июня правоохранители задержали злоумышленницу сразу после передачи ей денег за ребенка. Вещественные доказательства изъяты. Женщину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в изолятор временного содержания.

Согласно санкции статьи, ей грозит от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Продолжается досудебное расследование.

Сотрудники ювенальной превенции полиции Запорожской области передали мальчика в Центр социально-психологической реабилитации детей. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
ForUm

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