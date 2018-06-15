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Несколько футболистов сборной Саудовской Аравии будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за провал в матче с командой России. Об этом заявил глава федерации футбола королевства Адель Иззат, передает ТАСС.

«Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровень нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание — вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави», — сказал спортивный чиновник, добавив, что одной из задач подготовительной программы было преодоление страха перед сильными командами при игре на их территории.

Ранее главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци прокомментировал победу сборной России. Он заявил, что не увидел у россиян больших сюрпризов, а первый гол в ворота аль-Майюфа оказался неожиданным.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Мундиаль продлится до 15 июля. Сборная России на групповом этапе также сыграет с командами Египта и Уругвая.
ForUm

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