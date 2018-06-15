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За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной – на всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия.

По данным пресс-центра ООС, боевики 33 раза прибегали к прицельному огню по позициям ВСУ, из которых 15 раз применяли запрещенные минометы калибров 120 и 82 мм и 5 раз артиллерию калибра 122 мм.

На луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На донецком – в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.

«Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы», - говорится в сводке.

Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащего Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, в течение 14 июня, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения.
ForUm

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