также в разделеПроисшествия
В Запорожье задержали женщину, пытавшуюся продать сына 10
В Донецке горела шахта «Куйбышевская» 38
На Донбассе – интенсивные бои, обе стороны понесли потери 132
Полиция подтвердила ДТП с нардепом 113
Под Донецком пьяный боевик запустил молоток в наблюдателей ОБСЕ 41
СМИ сообщают о ДТП на Полтавщине с участием нардепа 36
Трагедия на Сумщине: 71-летний пенсионер убил трех мужчин 122
В Крыму – масштабное отключение света 99
Под Львовом сгорел ресторан 60
В Харькове взорвали банкомат 59
Из-за непогоды в Украине обесточены 238 сел 47
Град наделал беды на Закарпатье 307
В Херсоне «скорая» сбила насмерть женщину 29
В Торецке разрушается дамба с 270 тоннами химотходов 384
В РФ при столкновении катамарана и баржи погибли 10 человек 32
В Одессе украли кота Жванецкого 69
Сутки на Донбассе: 27 обстрелов, 3 военных ранены 35
Под Киевом стаффордширский терьер отгрыз хозяйке руки 92

13 июня сотрудники полиции из состава Объединенных сил, следуя инструкции о порядке выполнения заданий на блокпосту, определенными дорожными знаками и сигналами предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться на стационарном блокпосту на границе с Харьковской областью и предоставить для проверки документы и транспортное средство.

Однако, по данным пресс-центра ООС, нарушитель – житель Харькова – проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и сотрудников Национальной полиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно выехать с территории блокпоста.

Применив штатное вооружение, полиция пресекла попытку бесконтрольного въезда через блокпост в район проведения операции. Предупредительный выстрел вверх и два прицельных попадания в колесо автомобиля оказались более действенными для правонарушителей. Через мгновение водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности.

Командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев решил наградить сотрудника полиции, который правильно выполнил задание по несению службы на блокпосту и прекратил правонарушение.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги