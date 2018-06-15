13 июня сотрудники полиции из состава Объединенных сил, следуя инструкции о порядке выполнения заданий на блокпосту, определенными дорожными знаками и сигналами предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться на стационарном блокпосту на границе с Харьковской областью и предоставить для проверки документы и транспортное средство.

Однако, по данным пресс-центра ООС, нарушитель – житель Харькова – проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и сотрудников Национальной полиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно выехать с территории блокпоста.

Применив штатное вооружение, полиция пресекла попытку бесконтрольного въезда через блокпост в район проведения операции. Предупредительный выстрел вверх и два прицельных попадания в колесо автомобиля оказались более действенными для правонарушителей. Через мгновение водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности.

Командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев решил наградить сотрудника полиции, который правильно выполнил задание по несению службы на блокпосту и прекратил правонарушение.