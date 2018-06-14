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Вопрос рассмотрения в рамках апелляции Высшим антикоррупционным судом старых дел и решений местных судов не обсуждался на встречах с международными партнерами, в которых принимали участие уполномоченные представители Минюста. Об этом сообщает министр юстиции Павел Петренко.

«Украинский парламент имеет возможность провести все необходимые, дополнительные консультации и исправить положение закона «О Высшем антикоррупционном суде», сделать их более совершенными, в том числе в части передачи функций апелляции Высшего антикоррупционного суда по старым делам. Это компетенция и конституционные полномочия украинского парламента», - написал он в Facebook.

Самым главным сейчас, по мнению министра, - не затягивать процесс подготовки и проведения прозрачного конкурса на позиции судей ВАС.

«Юридическая база для этого есть», - подчеркнул он.

Парламенту также следует принять технический закон о создании Высшего антикоррупционного суда – закон о констатации создания суда, как это требует Конституция, резюмировал он.

Как известно, в подписанном и опубликованном законе «О Высшем антикоррупционном суде» оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции; на рассмотрение предстоящих антикоррупционных судей будут поступать лишь будущие дела.

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде. В НАБУ заявили, что из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания. Сегодня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступит в силу.

В Венецианской комиссии завили, что не настаивали на включении в закон противоречивой нормы о том, чтобы уже направленные в суд дела против коррупционеров не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).
ForUm

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