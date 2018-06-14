Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона «О создании Высшего антикоррупционного суда» в соответствии с процедурой, определенной частью 2 ст. 125 Конституции Украины.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.
Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий.
Для окончательного создания антикоррупционного суда Президент должен подать, а Верховная Рада принять еще один законопроект, который должен содержать только одну норму – предусмотреть создание Высшего антикоррупционного суда с местонахождением в Киеве.
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